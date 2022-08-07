Тухель подтвердил уход Алонсо

Фланговый защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо покидает клуб. Об этом в беседе с представителями СМИ высказался наставник «пенсионеров» Томас Тухель.

«Алонсо попросил руководство отпустить его, и мы пошли ему навстречу. Поэтому он не был задействован во встрече с «Эвертоном», - приводятся слова немецкого специалиста в социальных сетях инсайдера Адама Ньюсона.

Новым местом работы опытного испанского латераля станет каталонская «Барселона». Трансферная стоимость Маркоса оценивается в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.