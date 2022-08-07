«Челси» может отдать в аренду атакующего футболиста

Атакующий полузащитник Каллум Хадсон-Одои, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, у игрока есть варианты трудоустройства в Премьер-лиге.

Как стало известно журналисту, новым местом работы вингера может стать «Саутгемптон». «Святые» уже вышли на связь с представителями лондонского клуба и обсудили возможный трансфер. «Саутгемптон» рассчитывает взять Каллума в аренду до окончания сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Хадсон-Одои провел 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.