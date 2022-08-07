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Фердинанд: «Роналду - старик, который гарантирует голы каждый сезон»

07 Августа 2022 • 06:54 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду. 37-летний португальский бомбардир не скрывает своего желания покинуть клуб этим летом.

«Многие считают, что нужно избавиться от Криштиану. Но разве есть ему замена? Есть игрок, который сможет забить хотя бы 25 голов за сезон? Даже если Роналду требует ухода, его можно не отпустить. Этот старик гарантирует команде голы каждый сезон», - передает слова эксперта William Hill.

КриРо хочет сменить «Юнайтед» на клуб, который сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов. «Красные дьяволы» в прошлой кампании финишировали лишь на шестом месте и выступят в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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