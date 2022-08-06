В последнее время в прессе активно появляются слухи относительно будущего Беньямина Шешко – талантливого 19-летнего нападающего из «Ред Булл Зальцбурга». Словенского футболиста СМИ связывали с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реалом». Согласно данным австрийского филиала Sky, Шешко уже определился с будущим. Молодой форвард хочет остаться в «Зальцбурге» до следующего лета.

За первую команду «Ред Булл Зальцбурга» Беньямин Шешко провёл 39 официальных матчей. На счету нападающего 12 голов и 8 результативных передач.

Беньямин Шешко оценивается экспертами портала transfermarkt в 10 миллионов евро.