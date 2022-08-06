Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Реднапп назвал клуб, который выбрал де Йонг

06 Августа 2022 • 10:59 Комментировать

Британский футбольный специалист Гарри Реднапп высказался о возможном уходе голландского полузащитника Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». К игроку есть предметный интерес в АПЛ.

«Думаю, де Йонг хотел бы присоединиться к «Челси». Уверен в этом. Мне сказали, что «МЮ» отказался от борьбы за Френки, поскольку он выбрал «пенсионеров». Для «Челси» это был бы отличный трансфер», - передает слова тренера The Byline.

Контракт 25-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

В активе де Йонга три гола и три ассиста в 32 матчах прошлого сезона Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Гарри Реднапп Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
12:49 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг окончательно отказал «МЮ»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже готовит предложение по де Йонгу
12:09 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «В первую очередь я думаю о финише в топ-4, а лишь затем о чемпионстве»
11:59 · Англия. Премьер-лига
У «Ювентуса» появился конкурент из АПЛ в борьбе за Муриэля
11:52 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Возможно, Холанн – самый перспективный нападающий в мире»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Кристал Пэлас»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» отказался продавать Фофана за 83 миллиона евро, но «Челси» готов предложить больше
11:05 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг на следующей неделе покинет «Барселону» и перейдёт в топ-клуб АПЛ
10:59 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал клуб, который выбрал де Йонг
10:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Жезус - фактор страха для соперников «Арсенала»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Да Кошта подписал двухлетний контракт с «Осером» официально
10:04 · Англия. Премьер-лига
У Влашича два варианта для продолжения карьеры
09:57 · Англия. Премьер-лига
Кутроне может перейти в клуб из Серии Б
09:43 · Англия. Премьер-лига
На Мари появился ещё один претендент из Серии А
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбирает между тремя защитниками
Все новости
Рекомендуем