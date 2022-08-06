Реднапп назвал клуб, который выбрал де Йонг

Британский футбольный специалист Гарри Реднапп высказался о возможном уходе голландского полузащитника Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». К игроку есть предметный интерес в АПЛ.

«Думаю, де Йонг хотел бы присоединиться к «Челси». Уверен в этом. Мне сказали, что «МЮ» отказался от борьбы за Френки, поскольку он выбрал «пенсионеров». Для «Челси» это был бы отличный трансфер», - передает слова тренера The Byline.

Контракт 25-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

В активе де Йонга три гола и три ассиста в 32 матчах прошлого сезона Ла Лиги.