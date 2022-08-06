Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ хочет перехватить трансферную цель «Зенита»

06 Августа 2022 • 09:08 Комментировать

Защитник сборной Венгрии и стамбульского «Фенербахче» Аттила Салаи имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом стало известно журналисту Николо Скире.

По сведениям журналиста, руководство «молотобойцев» готово сделать предложение по трансферу футболиста, на которого также претендует петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что чемпион России готов выделить на покупку Аттилы порядка десяти миллионов евро.

Венгерский защитник играет за стамбульскую команду с 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. В прошлом сезоне Салаи провел 42 поединка, отметившись голом и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Аттила Салаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
10:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Жезус - фактор страха для соперников «Арсенала»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Да Кошта подписал двухлетний контракт с «Осером» официально
10:04 · Англия. Премьер-лига
У Влашича два варианта для продолжения карьеры
09:57 · Англия. Премьер-лига
Кутроне может перейти в клуб из Серии Б
09:43 · Англия. Премьер-лига
На Мари появился ещё один претендент из Серии А
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбирает между тремя защитниками
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, почему «Челси» не купил Кунде
09:08 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет перехватить трансферную цель «Зенита»
07:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о новом контракте Салаха
07:41 · Англия. Премьер-лига
«Выгоните насильников с поля»: во время матча «Арсенала» прошла акция протеста 1
07:31 · Англия. Премьер-лига
Зинченко высказался о победном старте «Арсенала»
07:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - лучший игрок матча «Кристал Пэлас» - «Арсенал»
07:14 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко и Жезус стали отличным усилением для «Арсенала»
07:08 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Арсенал» выглядит сильнее с Жезусом и Зинченко»
06:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, чего ждёт от главных конкурентов «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем