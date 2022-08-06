Клуб АПЛ хочет перехватить трансферную цель «Зенита»

Защитник сборной Венгрии и стамбульского «Фенербахче» Аттила Салаи имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом стало известно журналисту Николо Скире.

По сведениям журналиста, руководство «молотобойцев» готово сделать предложение по трансферу футболиста, на которого также претендует петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что чемпион России готов выделить на покупку Аттилы порядка десяти миллионов евро.

Венгерский защитник играет за стамбульскую команду с 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. В прошлом сезоне Салаи провел 42 поединка, отметившись голом и двумя ассистами.