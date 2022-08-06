Клопп высказался о новом контракте Салаха

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о новом контракте египетского нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Эта сделка дала нам хороший толчок. Мохамед был очень крут во время предсезонной подготовки. Думаю, Мохамед счастлив, что остался с нами. Это намного лучше, чем если бы он был с неопределенным будущим. Намного лучше понимать, что мы можем рассчитывать на него в будущем», - цитирует немецкого тренера таблоид Mirror.

О новом контракте между сторонами было объявлено 1 июля. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2025 года.