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Клопп высказался о новом контракте Салаха

06 Августа 2022 • 07:46 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о новом контракте египетского нападающего Мохамеда Салаха с клубом.

«Эта сделка дала нам хороший толчок. Мохамед был очень крут во время предсезонной подготовки. Думаю, Мохамед счастлив, что остался с нами. Это намного лучше, чем если бы он был с неопределенным будущим. Намного лучше понимать, что мы можем рассчитывать на него в будущем», - цитирует немецкого тренера таблоид Mirror.

О новом контракте между сторонами было объявлено 1 июля. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Мохамед Салах
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