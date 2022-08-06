Артета: «Зинченко и Жезус стали отличным усилением для «Арсенала»

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего Габриэля Жезуса и полузащитника Александра Зинченко в матче первого тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». «Канониры» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Они показали своей игрой, насколько голодны до побед. Была видна инициатива в их действиях. Зинченко и Жезус стали отличным усилением для нас», - передает слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что Александр и Габриэль были куплены этим летом у «Манчестер Сити».

Во втором туре английской Премьер-лиги подопечные Артеты на своем поле примут «Лестер».