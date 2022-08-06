Клопп рассказал, чего ждёт от главных конкурентов «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ в преддверии старта в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. В частности, немецкий тренер поделился мнением о конкурентах своей команды в борьбе за золотые награды.

«Жду ли я большего от «Сити», «Челси» и «Арсенала»? Конечно. А еще от «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Думаю, эти клубы стали только сильнее в летнее трансферное окно. Нам же нужно думать больше о себе, мы должны прогрессировать. Хотим быть более доминирующими в плане владения мячом», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» стартует в АПЛ гостевым поединком против лондонского «Фулхэма». Встреча состоится сегодня, 6 августа.