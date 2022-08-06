Тухель рассказал, в чём сила «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о трансферной кампании своего клуба этим летом.

«Хочу сказать, что в этом плане было довольно неспокойно. Однако видя, что мы начали преуспевать на рынке, я успокоился. Сила нашего клуба в спокойствии как внутри коллектива, так и снаружи.

Сейчас наши мысли сконцентрированы на матче с «Эвертоном». Мы настраиваемся только на победу», - цитирует тренера Mirror.

В летнее трансферное окно «пенсионеры» оформили три покупки. Ряды лондонского коллектива пополнили Марк Кукурелья, Калиду Кулибали и Карни Чуквуэмека.