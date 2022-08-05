​Кукурелья – самый дорогой левый защитник в истории

«Челси» официально объявил о трансфере Марка Кукурельи из «Брайтона». Согласно данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, без учёта бонусов лондонский клуб заплатит южанам за Кукурелью 55 миллионов фунтов (около 65 миллионов евро). Таким образом, Кукурелья стал самым дорогим левым защитником в истории. Испанец побил трансферный рекорд Бенжамена Менди – в 2017 году «Манчестер Сити» заплатил за француза 57,5 миллиона евро.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Челси» сыграет в гостях у «Эвертона». Матч пройдёт в субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.