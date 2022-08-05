Холанн рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Ибрагимовичем

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался относительно сравнений с португальцем Криштиану Роналду и шведом Златаном Ибрагимовичем.

«Я не хочу находиться в центре внимания, как это любят делать Криштиану и Златан. Мне нравится пошутить в социальных сетях, не более. В остальном люблю отдыхать и веселиться», - приводит слова норвежского бомбардира Goal.com.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. За его трансфер «горожане» заплатили дортмундской «Боруссии» 60 миллионов евро. Контракт 22-летнего скандинава с клубом рассчитан до середины 2027 года.