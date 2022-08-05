Ромарио оценил шансы Роналду забить 1000 голов

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался относительно шансов 37-летнего португальского форварда Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 голов за карьеру.

«Нереально забить 1000 голов, ведь рядом с ним никого нет. Вот если бы рядом с ним был Ромарио… Да, он уже отметился 800 голами, но ему уже 37 лет. Поэтому я не верю, что он сможет забить 1000», - передает слова легендарного бразильского футболиста O Jogo.

В данный момент Криштиану является игроком «Манчестер Юнайтед». Португалец готов покинуть «красных дьяволов» этим летом ради перехода в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.