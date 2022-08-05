Назван тренер, который жаловался больше всех в прошлом сезоне АПЛ

Журналисты издания The Athletic провели анализ около 500 интервью, которые в минувшем сезоне дали главные тренеры клубов английской Премьер-лиги. По результатам исследования стало известно, кто из наставников жаловался больше всего.

Первое место в рейтинге занял главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Вторым стал рулевой «Арсенала» Микель Артета, а топ-3 замкнул наставник «Норвича» Даниэль Фарке.

Добавим, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял 16-е место в этом списке. Меньше всего жалоб прозвучало от рулевого «Лидса» Джесси Марша.