Титульный спонсор «МЮ» отказался от нового контракта с клубом

Боссы «Манчестер Юнайтед» будут вынуждены подыскивать нового титульного спонсора. Об этом рапортует таблоид Daily Mail.

Согласно информации источника, компания TeamViewer, которая в настоящий момент является спонсором «красных дьяволов», приняла решение не заключать с английским грандом новое соглашение. Таким образом, сотрудничество сторон завершится в 2026 году.

Стоит отметить, что за время действия контракта акции компании упали на 80 процентов.

В грядущий уик-энд «Манчестер Юнайтед» проведет первый поединок в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. Противостоять команде Эрика тен Хага будет «Брайтон».