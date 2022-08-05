«Тоттенхэм» покупает итальянского игрока за 25 миллионов евро

Перспективный итальянский защитник Дестини Удоги переезжает в английскую Премьер-лигу, где будет выступать за лондонский «Тоттенхэм». Об этом информирует The Telegraph.

Как стало известно британским журналистам, руководство столичного клуба заплатит «Удинезе» за трансфер игрока 25 миллионов евро. Стороны уже договорились о трансфере и вскоре объявят о сделке официально.

При этом есть вероятность, что 19-летний защитник будет выступать за «Удинезе» на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне Дестини принял участие в 35 поединках чемпионата Италии, забил пять голов и сделал три результативные передачи.