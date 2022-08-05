Конте рассказал о целях «Тоттенхэма»

Итальянский тренер Антонио Конте, который в настоящий момент занимает пост наставника лондонского «Тоттенхэма», поведал о целях своей команды.

«Почему бы нам не стать чемпионами Англии и выиграть Лигу чемпионов? «Тоттенхэм» намерен становиться лучше. Это наша цель. Мы начали этот процесс семь месяцев назад. Команда завоевала место в Лиге чемпионов, но это не значит, что мы достигли своей цели.

Мне хочется построить что-то важное с этим клубом. Мой опыт говорит, что мы движемся в верном направлении», - цитирует итальянца AFP.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» финишировал на четвертом месте в Премьер-лиге.