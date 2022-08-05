Влашич близок к трансферу в Турин

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, известный в российском чемпионате по выступлениям за московский ЦСКА, близок к уходу из лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщают журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, к игроку есть предметный интерес из итальянского чемпионата. Заинтересованность в услугах Николы проявляет «Торино». В свою очередь «молотобойцы» готовы отпустить Влашича в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Никола присоединился к лондонскому коллективу в 2021 году. До этого он на протяжении трех лет защищал цвета ЦСКА. За «Вест Хэм» хорват провел 31 матч, забил один гол и отдал два ассиста.