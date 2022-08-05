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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро назвал четырёх претендентов на чемпионство в новом сезоне АПЛ

05 Августа 2022 • 01:30 Комментировать

Серхио Агуэро выделил сразу четыре команды, которые способны побороться за золото в предстоящем розыгрыше чемпионата Англии.

«Думаю, как и всегда, Премьер-лига покажет, почему является одной из самых конкурентных лиг мира, – рассказывает в интервью Stake аргентинец. – Мои фавориты – «Манчестер Сити», который вполне может защитить титул, «Ливерпуль», «Челси» и, пожалуй, выделю «Арсенал», который отлично усилился и здорово провёл предсезонку.

Нам нужно внимательнее следить за «Арсеналом». После прихода Артеты клуб строит интересный проект – думаю, в этом сезоне они заставят о себе говорить», – заявил экс-нападающий «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Серхио Агуэро Английская Премьер-лига
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05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
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