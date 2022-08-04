​Аспиликуэта согласовал двухлетний контракт с «Челси»

Всё идёт к тому, что никакого переезда Сесара Аспиликуэты на «Камп Ноу» не случится. Капитан «Челси» трансферу в «Барселону» предпочёл новый контракт в Лондоне, о чём уже сообщалось. The Athletic дополняет информацию тем, что Аспиликуэта согласовал с «пенсионерами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. Отмечается, что новый владелец «Челси» Тодд Боли хотел сохранить Сесара в команде с тех пор, как он возглавил клуб.

Сесар Аспиликуэта провёл в «Челси» уже десять сезонов. Испанцу осталось провести 26 матчей, чтобы достичь отметки в 500 официальных игр за лондонский гранд.