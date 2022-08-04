​Аспиликуэты в «Барселоне» не будет

Защитник Сесар Аспиликуэта в летнее трансферное окно не переберётся в «Барселону». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист и инсайдер Херард Ромеро. По его данным, вместо ухода в «Барселону» Аспиликуэта в ближайшие часы подпишет новый контракт с «Челси».

Сесар Аспиликуэта является капитаном «Челси». Действующее трудовое соглашение связывает 32-летнего защитника с лондонским клубом до экватора 2023 года.

За десять сезонов в «Челси» Сесар Аспиликуэта провёл 474 официальных матча. В них испанец записал на свой счёт 17 голов и 55 результативных передач на партнёров.

В первом туре АПЛ «Челси» сыграет в гостях у «Эвертона» 6 августа.