​Роналду в Европе никому не нужен – Каррагер

Криштиану Роналду слухи связывают со многими клубами, но конкретных предложений из Европы у «Манчестер Юнайтед», похоже, нет. В прессе проскочила информация, что только один клуб обратился к «красным дьяволам», причём клуб этот представляет Саудовскую Аравию. По поводу ситуации высказался экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер.

«Роналду по ходу сезона исполнится 38 лет. Он уже не тот футболист, которым был раньше. Он по-прежнему отличный бомбардир, но он уже не тот. Ни один европейский клуб не хочет его подписывать. Но я могу ошибаться», - высказался Каррагер, давая комментарий для Sky Sports.