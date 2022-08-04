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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду в Европе никому не нужен – Каррагер

04 Августа 2022 • 15:32 Комментировать (2)

Криштиану Роналду слухи связывают со многими клубами, но конкретных предложений из Европы у «Манчестер Юнайтед», похоже, нет. В прессе проскочила информация, что только один клуб обратился к «красным дьяволам», причём клуб этот представляет Саудовскую Аравию. По поводу ситуации высказался экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер.

«Роналду по ходу сезона исполнится 38 лет. Он уже не тот футболист, которым был раньше. Он по-прежнему отличный бомбардир, но он уже не тот. Ни один европейский клуб не хочет его подписывать. Но я могу ошибаться», - высказался Каррагер, давая комментарий для Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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