​Холанна не пугает давление в «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн принял новый вызов в своей карьере, сменив в летнее трансферное окно дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити». От талантливого норвежца многого ожидают в Англии, то есть футболисту придётся сталкиваться с серьёзным давлением. Впрочем, этот факт Холанна нисколько не пугает.

«Меня не беспокоит давление. Ты должен жить с этим как футболист. Ты как художник – о тебе судят по твоей работе на поле. Премьер-лига сложна, но прекрасна. Это делает её лучшей лигой мира», - слова Холанна на своих страницах приводит A Bola.

В стартовом туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Вест Хэма». Матч пройдёт 7 августа.