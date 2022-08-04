«Челси» предложили сразу троих известных футболистов «Барселоны». В этом коротком списке находятся полузащитник Френки де Йонг, а также форварды Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Как сообщает на своих страницах Evening Standard, в лондонском клубе пока не решили, будут ли они работать над трансфером хотя бы кого-то из этой тройки. При этом отмечается, что Томас Тухель поддерживает хорошие отношения с Обамеянгом – тренер и футболист в своё время пересекались в дортмундской «Боруссии». Однако недавно немецкий специалист говорил, что он доволен своей атакующей линией после подписания Рахима Стерлинга.