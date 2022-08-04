Криштиану Роналду на закате карьеры не хочет проводить сезон без матчей Лиги чемпионов. Желание португальца выступать в главном клубном турнире Европы толкает его на трансфер, но вероятность перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» остаётся довольно низкой. Об этом в своём материале рассказывает The Athletic.

По данным источника, на сегодняшний день только один клуб сделал «Манчестер Юнайтед» предложение по трансферу Криштиану Роналду. Название этого клуба не раскрывается, но известно, что он представляет Саудовскую Аравию. Понятно, что на такой переход звёздный португалец не пойдёт, по крайней мере, пока что.

Напомним, что «МЮ» в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге Европы.