​«Противно наблюдать»: Невилл высказался о ситуации с Роналду

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации с Криштиану Роналду. Звёздный португалец, как известно, рассчитывает сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Мне, как бывшему капитану «Манчестер Юнайтед», противно наблюдать, как самая большая звезда клуба играет в мелкие игры. Нельзя позволять звёздам управлять всем за вас. Так уже было с Погба и его агентом. Такое происходит не впервые», - слова Невилла приводит на своих страницах A Bola.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» ещё на сезон. Клуб рассчитывает сохранить португальца, хотя тот, очевидно, не желает проводить сезон без матчей лиги чемпионов.