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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хочет, чтобы «Челси» или «МЮ» покрыли её долги по зарплате де Йонга

04 Августа 2022 • 12:40 Комментировать (1)
Каталонская «Барселона» придумала, как вернуть де Йонгу 20 миллионов евро, которые игрок не получил от клуба в качестве положенной зарплаты. «Сине-гранатовые» потребуют от новой команды нидерландца погасить эту сумму. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Крис Уилер.

Сейчас борьбу за де Йонга ведут «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Футболист больше предпочитает присоединиться к лондонцам, так как «красные дьяволы» в следующем сезоне не будут выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса» за сумму в районе 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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