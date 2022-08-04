«Барселона» хочет, чтобы «Челси» или «МЮ» покрыли её долги по зарплате де Йонга

Каталонская «Барселона» придумала, как вернуть де Йонгу 20 миллионов евро, которые игрок не получил от клуба в качестве положенной зарплаты. «Сине-гранатовые» потребуют от новой команды нидерландца погасить эту сумму. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Крис Уилер.

Сейчас борьбу за де Йонга ведут «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Футболист больше предпочитает присоединиться к лондонцам, так как «красные дьяволы» в следующем сезоне не будут выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года из амстердамского «Аякса» за сумму в районе 90 миллионов евро.