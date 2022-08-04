Хендерсон: «Мане – один из лучших игроков мира»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался насчёт ухода из команды нападающего Садио Мане. Напомним, что сенегалец за 50 миллионов евро присоединился к мюнхенской «Баварии».

«Думаю, по Мане скучала бы любая команда планеты. Он один из лучших игроков мира, но помимо этого он был одним из лучших членов раздевалки, который придавал команде важные лидерские качества», – цитирует англичанина Talksport.

Напомним, что на замену Мане «Ливерпуль» купил Дарвина Нуньеса у лиссабонской «Бенфики». В своём официальном дебюте в Суперкубке Англии против «Манчестер Сити» уругваец отметился голом и заработанным пенальти.