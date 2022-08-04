«Ноттингем Форест» хочет приобрести хавбека «Аталанты»

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» собирается совершить свой очередной летний трансфер. В этот раз на радар клуба попал швейцарский полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, клубы уже активно ведут переговоры о трансфере.

Пока ещё ничего не согласовано, но обе стороны с оптимизмом готовятся закрыть сделку. Ситуацию для «Ноттингем Форрест» усложняет тот факт, что недавно Ремо продлил контракт с клубом из Бергамо.

Этим летом «Ноттингем Форест» потратил уже 94,75 миллионов евро. За эти деньги команда Стива Купера приобрела 9 футболистов. Ещё двое пополнили ряды «лесников» на правах свободных агентов.