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«Ноттингем Форест» хочет приобрести хавбека «Аталанты»

04 Августа 2022 • 10:48 Комментировать
Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» собирается совершить свой очередной летний трансфер. В этот раз на радар клуба попал швейцарский полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, клубы уже активно ведут переговоры о трансфере.

Пока ещё ничего не согласовано, но обе стороны с оптимизмом готовятся закрыть сделку. Ситуацию для «Ноттингем Форрест» усложняет тот факт, что недавно Ремо продлил контракт с клубом из Бергамо.

Этим летом «Ноттингем Форест» потратил уже 94,75 миллионов евро. За эти деньги команда Стива Купера приобрела 9 футболистов. Ещё двое пополнили ряды «лесников» на правах свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ноттингем Форест Ремо Фройлер Трансферы футбола - лето 2022
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