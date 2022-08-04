Экс-игрок «Арсенала»: «Ситуация с Роналду тянет «Манчестер Юнайтед» на дно»

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний португалец заявил, что хочет покинуть команду до старта сезона в АПЛ.

«Роналду ставит себя выше клуба и партнеров по команде. В «Юнайтед» сейчас очень токсичная ситуация, которая тянет клуб на дно. Им нужно как можно скорее избавиться от Криштиану. На Роналду нереально повлиять. Сейчас он просто набивает себе цену», - цитирует Мерсона Sky Sports.

Среди претендентов на Роналду называются мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».