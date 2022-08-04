Экс-нападающий «Арсенала» не против перейти в «Челси»

Нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга привлекает вариант с переходом в лондонский «Челси». Об это утверждает журналист Мэтт Лоу в своих социальных сетях.

Отметим, что Обамеянг является одним из вариантов для «Челси» на усиление центра нападения. Ранее клуб отдал в аренду в миланский «Интер» своего форварда Ромелу Лукаку, который год назад был куплен за 113 миллионов евро.

Напомним, Обамеянг ранее выступал за лондонский «Арсенал». Футболист присоединился к «канонирам» зимой 2018 года и выиграл два трофея. В «Барселону» габонец ушёл этой зимой на правах свободного агента.