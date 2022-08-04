Фоден: «Родри - это смесь Иньесты и Хави»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, подписавший новый долгосрочный контракт с «горожанами», высказался о своем одноклубнике Родри. Он сравнил партнера с легендами испанского футбола Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом.

«Родри – это смесь Хави и Иньесты. У него дриблинг от Андреса, а от Эрнандеса – точность передач», - цитирует англичанина портал Goal.com.

Родри пополнил ряды «Манчестер Сити» в 2019 году, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 62 миллиона евро. Он связан трудовыми обязательствами с «горожанами» до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 26-летний испанец провел 33 матча в рамках АПЛ, забил семь голов и отдал два ассиста.