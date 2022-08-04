«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Челси»

Опорный полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо может вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Наполи».

По сообщениям портала 90Min.com, заинтересованность в услугах 30-летнего игрока проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Жоржиньо в качестве замены бразильцу Артуру Мело, которого собирается арендовать «Валенсия».

«Челси» может решиться на продажу итальянца, чтобы не потерять его бесплатно. Контракт полузащитника с клубом истекает в 2023 году.

На счету Жоржиньо шесть голов с пенальти и два результативных паса в 29 матчах минувшего розыгрыша АПЛ.