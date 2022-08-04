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«Вест Хэм» согласовал трансфер Онаны, но игрок хочет в другой клуб АПЛ

04 Августа 2022 • 10:10 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Амаду Онана отказывается переходить в лондонский «Вест Хэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, хавбек больше предпочитает вариант с «Эвертоном».

В то же время клуб из Мерсисайда не договорился с «Лиллем» об условиях трансфера. «Эвертон» больше предпочитает вернуть из «ПСЖ» своего бывшего игрока Идрисса Гуйе, который должен обойтись дешевле бельгийца.

В прошлом сезоне Онана провёл 32 матча за «Лилль» в чемпионате Франции. В этих поединках 20-летний полузащитник отметился одним голом.

Игрок недавно успел дебютировать за сборную Бельгии в Лиге наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лилль Вест Хэм Амаду Онана Трансферы футбола - лето 2022
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