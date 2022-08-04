Холанн объяснил, почему выбрал «Манчестер Сити»

Звездный центрфорвард Эрлинг Холанн высказался о своем переходе в «Манчестер Сити». Он был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

«При принятии предложения «горожан» я руководствовался своими чувствами. Я понимал, что могу прогрессировать в этой команде. «Манчестер Сити» - идеальное место для этого. Мне нравится английский футбол, здесь невероятная атмосфера на стадионах. Это очень тяжелый и интересный чемпионат. Поэтому его считают самым популярным в мире», - цитирует норвежца Sky Sports.

Эрлинг подписал с клубом из Манчестера долгосрочный контракт на пять лет.