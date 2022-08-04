Перишич советовался с Модричем перед трансфером в «Тоттенхэм»

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич рассказал, что советовался со своим соотечественником Лукой Модричем перед трансфером в английский клуб.

«Перед самым началом переговоров я позвонил Луке и пообщался с ним по этому поводу. Он рассказал мне о всех плюсах этого клуба. Я буду играть за лондонцев под 14-м номером, который раньше носил Модрич. Я спросил у него разрешения взять этот номер, на что он ответил согласием», - передает слова хорватского вингера Sky Sports.

33-летний Перишич перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был миланский «Интер».