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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард объяснил, почему выбрал «Ноттингем Форест»

04 Августа 2022 • 08:40 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, перешедший в текущее трансферное окно в «Ноттингем Форест», высказался о своем переходе в стан дебютанта английской Премьер-лиги.

«У меня были варианты продолжения карьеры за пределами Англии, однако мне хотелось остаться на родине. Мне понравилось, как представители «Ноттингем Форест» вели переговоры со мной, поэтому выбрал этот клуб. Надеюсь, что сможем успешно выступить в предстоящем сезоне», - передает слова нападающего Triball Football.

29-летний форвард подписал с новичком АПЛ краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Джесси Лингард
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