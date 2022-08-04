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«Челси» поборется с испанскими грандами за бразильского нападающего

04 Августа 2022 • 08:21 Комментировать

Талантливый нападающий «Палмейраса» Эндрик Фелипе попал в сферу интересов одного из грандов английского футбола. Согласно сообщениям журналистов AS, оформить переход 16-летнего футболиста собирается лондонский «Челси».

«Пенсионеры» уже вступили в переговоры с окружением игрока и сделали ему предложение о сотрудничестве. Помимо лондонцев, в трансфере Фелипе заинтересованы испанские топ-клубы – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Если «Челси» выиграет борьбу за бразильца, то отдаст его в аренду. Согласно правилам, английским клубам  запрещено задействовать игроков, не достигших 18 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трансферы футбола - лето 2022 Эндрик Фелипе
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