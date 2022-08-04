На Роналду появился новый претендент

На португальского форварда «МЮ» Криштиану Роналду появился очередной претендент. В услугах 37-летнего бомбардира заинтересован бразильский «Коринтианс». Об этом заявил президент клуба Дуилио Монтейро.

«Я бы хотел, чтобы КриРо перешел в нашу команду. Это моя большая мечта. Однако не знаю, получится ли оформить такой трансфер. Пока мы не предпринимали никаких действий по этому поводу. Мало ли, может, он захочет поиграть в чемпионате Бразилии. Почему нет?», - передает слова руководителя Ulissescast.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет перейти в клуб, который сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов. Ходили слухи об интересе к форварду со стороны «Баварии», «Челси» и «Барселоны».

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