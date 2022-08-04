Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Роналду появился новый претендент

04 Августа 2022 • 08:14 Комментировать

На португальского форварда «МЮ» Криштиану Роналду появился очередной претендент. В услугах 37-летнего бомбардира заинтересован бразильский «Коринтианс». Об этом заявил президент клуба Дуилио Монтейро.

«Я бы хотел, чтобы КриРо перешел в нашу команду. Это моя большая мечта. Однако не знаю, получится ли оформить такой трансфер. Пока мы не предпринимали никаких действий по этому поводу. Мало ли, может, он захочет поиграть в чемпионате Бразилии. Почему нет?», - передает слова руководителя Ulissescast.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет перейти в клуб, который сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов. Ходили слухи об интересе к форварду со стороны «Баварии», «Челси» и «Барселоны».

35-летний звёздный ветеран может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
08:40 · Англия. Премьер-лига
Лингард объяснил, почему выбрал «Ноттингем Форест»
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды официально
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с испанскими грандами за бразильского нападающего
08:06 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» прилетел в Испанию для оформления трансфера
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 75 миллионов евро за нового защитника
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в клубе Серии А
07:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заблокировал трансфер, который лоббировал тен Хаг
07:15 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл предсказал чемпиона АПЛ
07:09 · Англия. Премьер-лига
Галлас считает, что «Челси» финиширует ниже «Арсенала» и «Тоттенхэма»
06:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отпустит Аспиликуэту в «Барселону»
06:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт откровенно рассказал, что думает о Роналду
03 Августа
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» сделал предложение по нападающему «Бордо»
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал, что нужно Роналду для игры за «Манчестер Юнайтед» 2
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готов перехватить у «Манчестер Юнайтед» талантливого форварда слухи
18:39 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи
Все новости
Рекомендуем