«Челси» предложил 75 миллионов евро за нового защитника

Лондонский «Челси» предпринял очередную попытку заполучить в свои ряды защитника «Лестера» Уэсли Фофану. Согласно сообщениям Lequipe, руководство «пенсионеров» предложило за французского футболиста 75 миллионов евро, однако эта сумма не устроила «Лестер». «Лисы» рассчитывают выручить с продажи Фофаны от 80 до 85 миллионов.

В прошлом сезоне защитник принял участие всего в семи поединках английской Премьер-лиги из-за травмы. Он долгое время находился в лазарете из-за повреждения медиальной связки.

21-летний француз пополнил ряды «Лестера» в октябре 2020 года, подписав семилетний трудовой договор. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.