«Тоттенхэм» нашёл усиление в клубе Серии А

19-летний итальянский защитник Дестини Удоги, правами на которого владеет «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом стало известно инсайдеру Фабрицио Романо.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Стороны вступили в переговоры, но пока не достигли договоренности.

Рыночная стоимость талантливого защитника оценивается в 17 миллионов евро. Его трудовой договор с клубом из Удине рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Удоги провел 37 матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.