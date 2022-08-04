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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нашёл усиление в клубе Серии А

04 Августа 2022 • 07:32 Комментировать

19-летний итальянский защитник Дестини Удоги, правами на которого владеет «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом стало известно инсайдеру Фабрицио Романо.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Стороны вступили в переговоры, но пока не достигли договоренности.

Рыночная стоимость талантливого защитника оценивается в 17 миллионов евро. Его трудовой договор с клубом из Удине рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Удоги провел 37 матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Удинезе Трансферы футбола - лето 2022 Дестини Удоги
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