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«Манчестер Юнайтед» заблокировал трансфер, который лоббировал тен Хаг

04 Августа 2022 • 07:21 Комментировать

Голландский рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в подписании атакующего полузащитника Хакима Зиеша, правами на которого владеет лондонский «Челси». Об этом сообщается на страницах France Football.

Согласно сведениям источника, боссы «красных дьяволов» не разделяют позицию главного тренера. Руководство наотрез отказалось подписывать 29-летнего марокканского футболиста.

Хаким выступает за «пенсионеров» с лета 2020 года. Контракт вингера с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне АПЛ Зиеш провел 23 поединка, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
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