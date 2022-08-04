Гари Невилл предсказал чемпиона АПЛ

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о том, кто станет чемпионом Премьер-лиги в новом сезоне.

«В минувшем сезоне была ожесточенная гонка, в которой «Ливерпуль» отдал все силы, чтобы продержаться до самого последнего тура. Я не буду удивлен, если у них случится спад, и «Манчестер Сити» в этом сезоне победит с большим отрывом», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

В минувшем розыгрыше АПЛ подопечные Юргена Клоппа отстали от команды Хосепа Гвардиолы всего на один балл. Новый сезон чемпионата Англии стартует 6 августа.