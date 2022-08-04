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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлас считает, что «Челси» финиширует ниже «Арсенала» и «Тоттенхэма»

04 Августа 2022 • 07:09 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции Вильям Галлас оценил перспективы лондонского «Челси» в новом розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Я не могу понять, что происходит в клубе в плане защитников. «Челси» должен был подписать Кунде, однако игрока в последний момент перехватила «Барселона». Лондонцы понесли огромную потерю, не подписав этого футболиста. Им нужны игроки такого класса, как Жюль. С нынешней обороной команда финиширует ниже «Арсенала» и «Тоттенхэма» в новом сезоне», - передает слова француза Evening Standard.

Напомним, что Кунде перешел в «Барселону» и «Севильи», подписав контракт на пят лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильям Галлас
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