«Челси» не отпустит Аспиликуэту в «Барселону»

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта с большой долей вероятности останется в своем нынешнем клубе – лондонском «Челси». Об этом сообщается на страницах The Times.

Как отмечает источник, новое руководство английского топ-клуба не заинтересовано в продаже испанского футболиста каталонской «Барселоне». Лондонцы хотят, чтобы Аспиликуэта остался на «Стэмфорд Бридж» еще на один сезон.

Действующий контракт игрока с «пенсионерами» рассчитан до середины следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Сесар принял участие в 47 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.