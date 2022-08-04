Де Лихт откровенно рассказал, что думает о Роналду

Новичок мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду всегда хорошо относится к молодым игрокам, он готов помогать. Скоро ему стукнет 38 лет, однако он выглядит как 24-летний. Криштиану по-прежнему забивает голы пачками. Таким игроком можно только восхищаться. Считаю его лучшим футболистом мира в штрафной площадке. За ним нужно внимательно следить, иначе он поразит ваши ворота», - цитирует голландского защитника TMW.

Напомним, что Маттайс и Криштиану вместе выступали за туринский «Ювентус».