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«Челси» нацелился на звёздного форварда «Барселоны»

04 Августа 2022 • 06:06 Комментировать (1)

Габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Футболиста, принадлежащего каталонской «Барселоне», хочет подписать лондонский «Челси». «Пенсионеры» находятся в поиске нового нападающего после расставания с бельгийцем Ромелу Лукаку, вернувшимся в миланский «Интер». Лондонцы уже вступили в переговоры с агентом Обамеянга.

Пьер-Эмерик перешел в «Барсу» из лондонского «Арсенала» в январе этого года. Он заключил контракт до середины 2025 года. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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