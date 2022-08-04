«Челси» нацелился на звёздного форварда «Барселоны»

Габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Футболиста, принадлежащего каталонской «Барселоне», хочет подписать лондонский «Челси». «Пенсионеры» находятся в поиске нового нападающего после расставания с бельгийцем Ромелу Лукаку, вернувшимся в миланский «Интер». Лондонцы уже вступили в переговоры с агентом Обамеянга.

Пьер-Эмерик перешел в «Барсу» из лондонского «Арсенала» в январе этого года. Он заключил контракт до середины 2025 года. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.