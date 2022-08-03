«Вулверхэмптон» сделал предложение по нападающему «Бордо»

«Вулверхэмптон» сделал предложение «Бордо» по приобретению форварда Хван Ый-Чжо из Южной Кореи. Новость об этом сообщил портал L’Equipe.

Как отмечает источник, предложение в три миллиона евро со стороны «волков» было признано недостаточный французской стороной, однако стороны продолжают искать компромисс, ведь спортсмен изъявил желание сменить футбольную прописку.

В минувшем сезоне корейский футболист сыграл за «Бордо» 33 встречи во всех турнирах. Он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

Нынешний контракт нападающего с командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.