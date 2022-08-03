19-летний словенский нападающий Беньямин Шешко интересен не только «Манчестер Юнайтед», о чём говорят в последние недели. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что на прошлой неделе с агентом талантливого футболиста встречались представители «Челси». Очевидно, что лондонцы готовы перехватить Шешко у своих конкурентов из Манчестера.

Отмечается, что «Зальцбург» настроен сохранить Беньямина Шешко в своих рядах ещё хотя бы на один сезон.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Беньямина Шешко в 10 миллионов евро.

Кто такой Шешко, который заменит Роналду, и зачем он «Манчестер Юнайтед»