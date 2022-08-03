До закрытия летнего трансферного окна «Тоттенхэм» рассчитывает усилить оборонительную линию. Лондонский клуб проявляет интерес к Николе Миленковичу, выступающему за «Фиорентину». «Шпоры» уже связались с «фиалками» и ведут переговорный процесс, сообщает Tuttosport.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Фиорентина» хочет решить вопрос с будущим Николы Миленковича в ближайшие дни. Если игрок сборной Сербии решит не продлевать контракт (действующий рассчитан ещё на сезон), то «фиалки» будут готовы его продать.

Эксперты из transfermarkt оценивают 24-летнего Николу Миленковича в 20 миллионов евро.