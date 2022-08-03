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​«Тоттенхэм» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи

03 Августа 2022 • 18:39 Комментировать

До закрытия летнего трансферного окна «Тоттенхэм» рассчитывает усилить оборонительную линию. Лондонский клуб проявляет интерес к Николе Миленковичу, выступающему за «Фиорентину». «Шпоры» уже связались с «фиалками» и ведут переговорный процесс, сообщает Tuttosport.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Фиорентина» хочет решить вопрос с будущим Николы Миленковича в ближайшие дни. Если игрок сборной Сербии решит не продлевать контракт (действующий рассчитан ещё на сезон), то «фиалки» будут готовы его продать.

Эксперты из transfermarkt оценивают 24-летнего Николу Миленковича в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
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